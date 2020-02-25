Вашингтон, , 19:02 — REGNUM Россия за 2019 год в полтора раза нарастила активность своего подводного флота, заявил 25 февраля начальник Европейского командования США генерал Тод Уолтерс на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил.

«Мы изучили подводные действия России летом-осенью 2018 года и сравнили их с действиями России летом-осенью 2019 года. Мы заметили увеличение на 50% подводных российских ресурсов, задействованных в том числе и в операциях по подводному патрулированию за пределами своих границ», — сказал Уолтерс.

Кроме того, представитель Пентагона отметил рост профессионализма российских подводников.

Из этих наблюдений генерал сделал вывод о том, что надо наращивать подводные возможности США для обеспечения «свободы действий».

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