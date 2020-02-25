Душанбе, , 18:59 — REGNUM Пять избирательных участков будут открыты в России для голосования на парламентских выборах Таджикистана 1 марта. Об этом сообщил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

«Мы проинформировали российских коллег о нашей подготовке к парламентским выборам в Таджикистане, намеченным в это воскресенье 1 марта. Нами принято решение об открытии избирательных участков в пяти городах России в местах расположения наших дипломатических и консульских представительств», — сообщил глава таджикистанского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что посольство Таджикистана в России и консульская служба посольства расположены в Москве, также представлены генеральные консульства в Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге и Новосибирске.

Голосование состоится 1 марта, предварительные итоги выборов будут объявлены 2 марта. В нижнюю палату парламента избираются 63 депутата. Из них 22 — по партийным спискам и 41 — от одномандатных округов.