Москва, , 18:54 — REGNUM Польша поставила перед собой амбициозную задачу — стать полновесной европейской державой, как Германия и Франция. Об этом 25 февраля заявил кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский на круглом столе в пресс-центре ИА REGNUM на тему «Активизация внешней политики Польши в сопредельных странах и конкуренция с Россией за влияние в странах СНГ».

«Задача Польши на сегодняшний день — это позиционирование себя в качестве европейской державы. Есть европейский тандем — Германия и Франция. Польша должна здесь, безусловно, тоже присутствовать», — заявил Офицеров-Бельский.

Усиление позиции Польши может привести к тому, что она сможет напрямую влиять на формирование западной повестки в отношении России, в отношении Белоруссии, Украины, отметил он.

«Конечно же, если мы говорим о польской экономике, то это шестая экономика Европы, с практически 40-миллионным населением. У поляков есть дальнейший потенциал к росту, если, конечно, в ближайшее время им не обрубят европейской финансирование. Сколько они получили, все хорошо знают — за последние годы из кассы Евросоюза предоставили 100 млрд евро, очень и очень прилично, что и создавало польский экономический рост, — подчеркнул Офицеров-Бельский.

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