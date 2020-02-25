Вашингтон, , 18:49 — REGNUM Иран может утаивать от мировой общественности крайне важную информацию по распространению коронавируса в стране, заявил 25 февраля на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.

«США сильно обеспокоены информацией, свидетельствующей о том, что иранский режим может скрыть крайне важные подробности по вспышке коронавируса на территории страны», — сказал Помпео. На чём основано это мнение, Помпео не уточнил.

По его мнению, Иран по количеству смертельных исходов от коронавируса пневмонии стоит на вором месте после Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Ирана с 19 февраля число случаев заражения коронавирусом в стране дошло до 95, из них 15 привели к летальному исходу.

Напомним, власти Китая сообщают о 77,6 тыс. заболевших, из которых 2663 умерли, а свыше 27 тыс. уже излечились.

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