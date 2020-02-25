Тегеран, , 19:07 — REGNUM 25 февраля посол Ирана в Анкаре Мохаммед Фарзаманд встретился и провел переговоры с министром здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Стороны обсудили совместные усилия Ирана и Турции по борьбе с распространением коронавируса и контролю за ним. В ходе встречи Фарзаманд подчеркнул важность сотрудничества министерств здравоохранения Ирана и Турции для предотвращения распространения смертельной инфекции. Министр здравоохранения, в свою очередь, отметил, что оба государства должны координировать друг с другом действия для осуществления успешной борьбы с коронавирусом, также известным как COVID-19.

Ранее 24 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор о последних событиях, связанных со вспышкой коронавируса в Иране, путях борьбы с ней и необходимости поддержания и укрепления отношений.

Напомним, что смертельная инфекция COVID-19, имеющая своё распространение из города Ухань (Китай), затронула жизни более 75 000 человек по всему миру, в то время как более 2000 человек, в основном граждане Китая, являются погибшими. В последние дни в Иране растет число больных, инфицированных коронавирусом. К настоящему времени в стране подтвержден 61 случай заражения, 14 из которых закончились летальным исходом.