Тегеран, , 19:08 — REGNUM 25 февраля секретариат Совета экспертов Исламской Республики Иран (ИРИ) объявил, что совещание, которое планировалось провести 3−4 марта, было отменено и отложено до дальнейшего уведомления. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По полученным данным, 8-е заседание органа власти было отложено в качестве меры предосторожности от смертельной инфекции COVID-19 (Коронавирус). Совет экспертов (Маджлес-э Хэбреган-э рахбари) является конституционным органом, уполномоченным назначать и снимать с должности Верховного лидера Исламской Республики Иран (ИРИ). В состав Совета входят почти 90 человек, включая президента Хасана Роухани.

Напомним, что смертельная инфекция COVID-19, имеющая своё распространение из города Ухань (Китай), затронула жизни более 75 000 человек по всему миру, в то время как более 2000 человек, в основном граждане Китая, являются погибшими. В последние дни в Иране растет число больных, инфицированных коронавирусом. К настоящему времени в стране подтвержден 61 случай заражения, 14 из которых закончились летальным исходом.