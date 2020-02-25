Москва, , 18:45 — REGNUM У Польши имеется стратегический план установления собственного доминирования в Восточной Европе от Прибалтики до Чёрного моря. Об этом 25 февраля заявил заведующий отдела Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев на круглом столе в пресс-центре ИА REGNUM на тему «Активизация внешней политики Польши в сопредельных странах и конкуренция с Россией за влияние в странах СНГ».

«У Польши явно есть своя стратегия на востоке — стратегия непрямых действий. Что касается целей этой стратегии — это доминирование, имперского доминирования Варшавы не только тех территориях, некогда исторически входивших в состав Речи Посполитой… Польша, конечно же, включает в зону своего потенциального доминирования и Крым, и Калининградскую область и ряд других территорий», — заявил Фадеев.

По его словам, речь идёт о так называемой «Балто-Черноморской системе». Однако претензии на доминирование в такой огромной зоне возможно только при помощи правительства США.

«Если мы глубоко проанализируем историю Польши, то Польша только тогда проявляет активность во внешней политике, когда она имеет сильного партнёра», — указал Фадеев.

«Польша добровольно, но не бескорыстно взяла на себя роль проводника интересов США в Европе. Конечно, здесь большую роль играет и традиционная русофобия, боязнь роста могущества, силы российского государства, которое сказывается в геополитике и вообще», — отметил эксперт.

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