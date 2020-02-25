Москва, , 18:40 — REGNUM День голосования по поправкам в Конституцию может стать выходным, а выразить свою позицию можно будет в МФЦ, а также на портале Госуслуг. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля, соответствующие поправки в Конституцию поступили в комитет Госдумы по госстроительству.

Всероссийское голосование предлагается сделать максимально комфортным для граждан. Участвовать могут все дееспособные граждане, старше 18 лет. Исключение — для содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, они принять участие в голосовании по поправкам в основной закон страны не смогут.

Как рассказал глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»), поправками предлагается использовать портал Госуслуг для подготовки и проведения общероссийского голосования. Проголосовать также можно будет в МФЦ.

Если общероссийское голосование по Конституции назначается на рабочий день, он будет объявлен нерабочим, прописано в поправках.

На Центральную избирательную комиссию (ЦИК) предлагается возложить подготовку и организацию голосования. Наблюдать за соблюдение процедур будут члены Общественной палаты и региональных палат.

Центральная избирательная комиссия определяет результаты общероссийского голосования не позднее чем через пять дней после дня его проведения.

Комитет Госдумы по госстроительству аккумулирует поправки в Конституцию. По словам Крашенинникова, в рабочую группу поступило более 600 предложений, большая их часть уже учтена поправками в Конституцию, также ожидается внесение проектов законов. Очередное заседание профильного комитета Госдумы намечена 27 февраля, 26 февраля, члены рабочей группы встретятся с президентом РФ.

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