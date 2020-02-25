Вашингтон, 25 февраля 2020, 18:33 — REGNUM Добиться перемирия в Сирии мешает Россия, сообщил 25 февраля журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.
Также Помпео назвал происходящее в сирийской провинции Идлиб «агрессий, проводимой при циничной поддержке со стороны Москвы и Тегерана».
Напомним, сирийские правительственные войска и российский контингент, который находится в Сирии по приглашению Дамаска с 2015 года, уничтожают террористов.
Проамериканская вооружённая сирийская оппозиция воюет против армии правительства Сирии — Сирийской арабской армии.
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