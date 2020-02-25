Вашингтон, , 18:33 — REGNUM Добиться перемирия в Сирии мешает Россия, сообщил 25 февраля журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Башар] Асад, Россия и Иран подрывали все попытки добиться перемирия». Помпео «[Сирийский президент, Россия и Иран подрывали все попытки добиться перемирия».

Также Помпео назвал происходящее в сирийской провинции Идлиб «агрессий, проводимой при циничной поддержке со стороны Москвы и Тегерана».

Напомним, сирийские правительственные войска и российский контингент, который находится в Сирии по приглашению Дамаска с 2015 года, уничтожают террористов.

Проамериканская вооружённая сирийская оппозиция воюет против армии правительства Сирии — Сирийской арабской армии.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: разговоры о перемирии в Идлибе — капитуляция перед бандитами