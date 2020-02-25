Киев, , 18:32 — REGNUM Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что само слово «Донбасс» является попыткой отделить от Украины часть территорий.

Об этом он рассказал 25 февраля в интервью изданию Liga.net.

«Мне очень не нравится слово «Донбасс». Это один из элементов гибридной войны, когда Россия начинает отделять Донбасс или Галичину от Украины», — сказал Данилов.

По его мнению, слово «Донбасс» является «лингвистической штукой», заброшенной Россией для продвижения идеи о том, что жители Донбасса «это какая-то отдельная нация».

«Лично я считаю, что в данном случае речь должна быть чистой», — заключил секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов заявил, что обозначение глав областных администраций словом «губернаторы» является «абсолютной российской калькой».

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