Тегеран, 25 февраля 2020, 19:04 — REGNUM 24 февраля официальный представитель МИД Ирана сейед Аббас Мусави заявил, что совместное заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) состоится 26 февраля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 25 февраля.
«Переговоры будет проходить регулярно на уровне заместителей министров иностранных дел и политических советников», — отметил Мусави. Кроме того, официальный представитель МИД подчеркнул, что такие встречи необходимы всем участникам СВПД, выступающего в качестве основополагающего документа, в соответствии с которым можно решить все существующие разногласия и проблемы.
Отвечая на вопрос журналистов относительно предстоящего заседания Совместной комиссии СВПД в столице Австрии Вене, Мусави заявил: «Заседание Совместной комиссии не имеет ничего общего с механизмом разрешения споров, так как на самом деле совместное заседание проводится каждые три месяца регулярно, однако появится возможность провести обмен мнениями касательно насущных вопросов».