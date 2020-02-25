Душанбе, , 18:22 — REGNUM Сотрудники правоохранительных и силовых структур Таджикистана в связи с предстоящими парламентскими выборами до завершения избирательной компании, переводятся на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел страны.

По данным источника, 28 февраля 2020 года сотрудники силовых и правоохранительных ведомств полностью перейдут на казарменное положение.

Во время проведения выборов в парламент страны, 1 марта, все общественные места — рынки, проспекты, улицы — в крупных населённых пунктах будут патрулироваться усиленными нарядами сотрудников правоохранительных и силовых структур.

Помимо этого, все избирательные участки в стране — 3 тыс. 371 — будут круглосуточно охраняться.

Отмечается, что для координации действий сотрудников данных ведомств во время проведения парламентских выборов создана межведомственная республиканская комиссия.