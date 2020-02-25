Вашингтон, , 18:18 — REGNUM Меры будут приняты в отношении России, если она станет вмешиваться в очередные президентские выборы в США, сообщил 25 февраля журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Комментируя новые слухи о «российском вмешательстве» в выборы президента США, Помпео заявил:

Помпео «В случае, если Россия или любая другая страна попытаются подорвать наш демократический процесс, мы предпримем ответные действия».

Напомним, в американской прессе появились сообщения о «российском вмешательстве» в предстоящие президентские выборы в США.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что лично ему о таком вмешательстве никто из разведки не сообщал. По его мнению, эти слухи распространяют противники демократа Берни Сандерса.

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