Москва, , 18:13 — REGNUM Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет на портале Госуслуг. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля, соответствующие поправки в Конституцию поступили в комитет Госдумы по госстроительству.

Для подготовки и проведения общероссийского голосования могут быть использованы портал Госуслуг, МФЦ, проголосовать можно будет также при помощи дистанционного электронного голосования. Соответствующие поправки в Конституцию поступили в комитет Госдумы по госстроительству, сообщил его глава Павел Крашенинников («Единая Россия»).

В общероссийском голосовании вправе принимать участие граждане РФ, достигшие на день проведения общероссийского голосования 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

Если общероссийское голосование по Конституции назначается на рабочий день, он будет объявлен нерабочим, прописано в поправках.