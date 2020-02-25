Тбилиси, , 18:09 — REGNUM Глава МИД Грузии Давид Залкалиани в своем докладе на 43-й сессии Совета ООН по правам человека основное внимание заострил на последствиях «российской оккупации» и тяжелой гуманитарной ситуации на «оккупированных территориях».

Об этом Залкалиани заявил грузинским журналистам, подводя итоги своего визита в Женеву и состоявшихся в рамках сессии встреч.

«Мое выступление было максимально сфокусировано на ситуации, создавшейся на оккупированных территориях. Мне хотелось заострить внимание мирового сообщества на тяжелом гуманитарном положении проживающего там населения. Я говорил о тех незаконных действиях, которые осуществляет Российская Федерация на оккупированных территориях. Четко озвучил четыре конкретных факта убийства и призвал мировое сообщество не закрывать глаза на эти беззакония и все назвать своими именами», — сообщил журналистам Залкалиани. Видеозапись комментария министра распространили грузинские телеканалы.

По его же информации, помимо проблем Грузии он в своем докладе коснулся и тяжелой ситуации, сложившейся в Сирии и Венесуэле.

По мнению грузинского министра, все эти проблемы — результат невыполнения определенными странами, в том числе Россией, своих международных обязательств.