Нью-Дели, , 18:07 — REGNUM Сделать всё, чтобы Индия и Пакистан решили вопрос с территорией Джамму и Кашмир, пообещал американский президент Дональд Трамп на встрече с журналистами 25 февраля.

Трамп «Я сделаю всё для посредничества, сделаю всё, чтобы помочь».

Он пояснил, что уже обсуждал этот вопрос на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Трамп сказал, что и с властями Пакистана у него хорошие отношения.

Напомним, принадлежность Индии территории Джамму и Кашмир оспаривает Пакистан. Часть территории Джамму и Кашмира также оспаривает Китай.

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