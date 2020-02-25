Москва, , 18:04 — REGNUM Поправки в Конституцию о проведении всероссийского голосования и о наблюдателях за голосованием поступили в комитет Госдумы по госстроительству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Прежде всего, определяются полномочия Центральной избирательной комиссии (ЦИК). ЦИК утверждает порядок общероссийского голосования в трехдневный срок со дня официального опубликования указа президента о назначении общероссийского голосования, определяет порядок финансового обеспечения подготовки и проведения голосования.

Также ЦИК обеспечивает информирование граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования, утверждает форму и текст бюллетеня для общероссийского голосования, порядок изготовления и доставки бюллетеней, а также порядок контроля за их изготовлением и доставкой. ЦИК поводит итоги общероссийского голосования.

Устанавливается, что ЦИК определяет результаты общероссийского голосования не позднее чем через пять дней после дня его проведения.

Официальное опубликование результатов общероссийского голосования осуществляется ЦИК в течение трех дней со дня принятия решения о результатах общероссийского голосования.

Для наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов, установления итогов голосования Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты субъектов РФ назначают наблюдателей.

Предлагается также прописать, что органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления вправе выделять соответственно из регионального бюджета, местного бюджета средства на оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении общероссийского голосования, а также в информировании граждан РФ о его проведении.

Читайте ранее в этом сюжете: Поправки об участии во всероссийском голосовании поступили в Госдуму