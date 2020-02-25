25 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

Роман Газенко, Олег Калинин, , 20:10 — REGNUM 20−21 февраля в Загребе прошла международная конференция «Загребский формат» на тему «Фашизм и антифашизм в современной Европе». В конференции приняли участие представители антифашистских ассоциаций 15 стран ЕС и региона, президент FIR (Международная антифашистская федерация) Вилмож Ханти и президент WVF (Всемирная федерация ветеранов) Дан-Вигго Бергунт.

Хорватия

Конференция организована Союзом антифашистских борцов и антифашистов (SABA) Республики Хорватия и его руководителем Франьо Хабулином.

На церемонии открытия присутствовали многочисленные гости и делегаты: вице-президент парламента Хорватии Синиша Хайдас Дончич, государственный секретарь Юро Мартинович, Степан Месич, бывшый президент Республики Хорватии, Президент еврейской общины Загреба депутат МилорадПуповац и ряд других официальных лиц.

Это — уже второе международное совещание «Загребского формата». Первое было посвящено аспектам европейской безопасности в связи с планами создания общеевропейских вооружённых сил. Поводом для нынешней конференции стала принятая 19 сентября в Страсбурге резолюция Европарламента, которая фактически приравняла коммунизм к фашизму.

Общее мнение участников антифашистской конференции в Загребе в эксклюзивном интервью ИА REGNUM выразил её инициатор Франьо Хабулин.

Как известно, нацизм ввел двойные стандарты для народов, это касалось всего комплекса прав, включая фундаментальное право на жизнь «недонародов». Что Вы думаете об этой новой угрозе нацистского реванша сейчас, когда мировая политика сама исповедует двойные политические стандарты?

Маргинальные группы, особенно правые, популистские и некоторые профашистские группировки всё активнее проявляют себя и сближаются с политиками и политическими партиями. В результате некоторые партии вовлекаются в крайне правую повестку и действуют в её русле. Я думаю, что такая идеология не должна внедряться в практику мировой политики. По моему мнению, если такая стратегия продолжится, то нацизм и фашизм смогут снова занять лидирующие позиции как на политической арене, так и в самом обществе. Все это может привести к необратимым последствиям в глобальной политике и мировом сообществе.

Знак равенства между фашизмом и коммунизмом — это опасная чушь. Фашизм был идеологией, которая оправдывала и вдохновляла преступления в своей теории и практике. Коммунизм — это идея, которая лежит в основе социального равенства, братства и единства всех наций, независимо от религии, национальности или цвета кожи. Уравнивание фашизма и коммунизма невозможно, потому что коммунизм принес наибольшее благосостояние обществу и странам, которые были в системе социализма и коммунизма. Коммунисты были на переднем крае ответственности как организаторы и лидеры борьбы с нацистами и фашистами. Резолюция, принятая Европейским парламентом, на мой взгляд, предназначена для пересмотра итогов 2 Мировой войны и перезапуска Холодной войны. В основе этой резолюции — ложь о том, что причиной Второй мировой войны является соглашение, подписанное Молотовым и Риббентропом. Даже старшеклассник, который добросовестно изучал историю, не сделал бы такого обвинения. Подозреваю, что те, кто проголосовал за резолюцию, большинство из них, даже не знали, за что они голосовали. К сожалению, люди, которые занимают места в Европейском парламенте, голосуют безответственно, получая за это деньги налогоплательщиков.

Нам необходимо привлечь внимание ведущих политических кругов, и широкой европейской общественности к тому, что антифашизм в течение 65 лет поддерживал мир в Европе и во всем мире. В этот время мировая цивилизация базировалась на основе мира, свободы, равенства и демократии. Если пренебречь антифашизмом, все ценности: свобода, равенство, братство, единство, социальные права и права человека будут игнорироваться. Это важнейшие атрибуты права, которые были и остаются, базовыми ценностями цивилизации.

Участники конференции «Загребский формат» единогласно приняли резолюцию:

Загреб