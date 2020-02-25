Москва, , 17:52 — REGNUM Пакет поправок в Конституцию об агитации принять участие во всероссийском голосовании поступили в комитет Госдумы по госстроительству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Закрепляется, что со дня опубликования указа президента РФ о назначении общероссийского голосования и до дня официального опубликования ЦИК его результатов общероссийские и региональные государственные организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю (определенные законодательством о выборах), безвозмездно предоставляют ЦИК и избирательным комиссиям субъектов РФ эфирное время и печатную площадь — в целях информирования граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования, разъяснения порядка участия в нем.

Прописывается и объем эфирного времени и печатной площади. Так, общероссийские государственные организации телерадиовещания должны предоставлять не менее 15 минут эфирного времени еженедельно на каждом из своих каналов.

Региональные государственные организации телерадиовещания — не менее 10 минут эфирного времени еженедельно на каждом из своих каналов.

Редакции государственных периодических печатных изданий, государственных периодических печатных изданий (общероссийских и региональных) — не менее 1/100 от еженедельного объема печатной площади.

Читайте ранее в этом сюжете: Поправки о всероссийском голосовании по Конституции поступили в Госдуму

Читайте развитие сюжета: Поправки об участии во всероссийском голосовании поступили в Госдуму