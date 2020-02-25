Вильнюс, , 17:51 — REGNUM Литовские правоохранительные органы начали досудебное расследование из-за антисемитского выпада в отношении председателя Общины евреев Литвы Фаины Куклянски, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 февраля. Решение прокуратуры опубликовано на интернет-странице общины, однако расследование возбудили не с первого раза, а только после внимания к этой истории со стороны СМИ.

Во время мероприятий, посвящённых событиям 13 января 1991 года, в Сейме Литвы один из приглашённых оскорбил Куклянски: «Хватит очернять Литву. Жидовка ты, и не место вам в Литве».

Эту фразу Куклянски процитировала председателю парламента Викторасу Пранцкетису с просьбой помочь установить личность автора фразы. На подобные торжества в парламент в Литве рассылаются именные приглашения, и случайных людей среди гостей нет.

Пранцкетис передал информацию об инциденте в полицию, однако она отказалась возбуждать расследование, мотивировав якобы отсутствием состава преступления. Историю пересказала газета Lietuvos rytas 24 февраля. Только после этого прокуратура решила обязать полицию установить личность неизвестного и привести его к ответственности.

Напомним, Холокост в Литве в годы Второй мировой войны носил самый жестокий характер. Было истреблено около 95% всего еврейского населения — порядка 200 тыс. человек. Множество евреев погибло от рук местных жителей ещё до прихода нацистов в Литву.