Москва, , 17:47 — REGNUM Пакет поправок в Конституцию о всероссийском голосовании поступили в комитет Госдумы по госстроительству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Для подготовки и проведения общероссийского голосования могут быть использованы портал Госуслуг, а также иные государственные информационные системы, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при наличии условий для его проведения — дистанционное электронное голосование.

Центральная избирательная комиссия определяет результаты общероссийского голосования не позднее чем через пять дней после дня его проведения.

Официальное опубликование результатов общероссийского голосования осуществляется Центральной избирательной комиссией в течение трех дней со дня принятия решения о результатах общероссийского голосования.

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