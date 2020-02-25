Тбилиси, , 17:42 — REGNUM Пройдет ли в мае в Грузии заседание Комитета министров иностранных дел Совета Европы, станет известно 26 февраля, после встречи заместителей глав МИД СЕ, которая пройдет в Страсбурге. Об этом грузинским журналистам сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который 25 февраля находится в Женеве и принимает участие в 43-ей сессии Совета ООН по правам человека.

«Решение о месте проведения встречи министров будет принято завтра. Мы знаем, что у общества большие ожидания в связи с этой встречей, и после завтрашнего решения я буду иметь возможность все объяснить грузинскому обществу», — уклончиво ответил на вопросы журналистов Залкалиани.

Ранее и глава МИД, и другие представители правительства Грузии не исключили, что на основании консультаций с членами Совета Европы могут принять решение о проведении этого заседания не в Тбилиси, а в Страсбурге.

Грузия с ноября прошлого года и до мая текущего года является председателем Комитета министров Совета Европы, и традиционно встреча глав МИД СЕ должна состояться в Тбилиси. Но так как вместе с другими министрами предполагается участие в этом заседании главы российского внешнеполитического ведомства, в Тбилиси этот вопрос крайне политизирован. Оппозиция грозится устроить Сергею Лаврову «достойную» и еще более жесткую встречу, чем депутату Госдумы Сергею Гаврилову, и основной акцент делает на том, что Лавров неоднократно нарушал закон Грузии «Об оккупированных территориях». Учитывая вероятность обострения ситуации и нежелательных последствий, представители правительства заявили о возможности отступления от традиции и переноса заседания из Тбилиси в Страсбург.