Симферополь, 25 февраля 2020, 17:27 — REGNUM В многофункциональных центрах полуострова разместят анонимные опросы о качестве работы органов власти. Об этом 25 февраля на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудников органов исполнительной власти РК обязали отвечать на комментарии граждан в соцсетях в течение первых девяти часов. Помимо этого глава Крыма призвал публиковать отчёты госслужащих на требования и просьбы граждан в анонимном опросе о качестве предоставления государственных услуг в республике.
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