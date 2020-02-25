Симферополь, , 17:27 — REGNUM В многофункциональных центрах полуострова разместят анонимные опросы о качестве работы органов власти. Об этом 25 февраля на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«На данный момент руководством минэкономразвития РК проведена встреча с руководством МФЦ, в рамках которой заключена договоренность о размещении опроса непосредственно на территории отделений ведомства в общедоступных местах. Кроме того, рассматривается вариант размещения доступа к опросу в отделениях тех ведомств, которые используют терминалы. Наши граждане должны иметь возможность максимально быстро и без лишних затрат времени сообщить о том, на каком уровне оказывается та или иная услуга конкретным органом власти», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудников органов исполнительной власти РК обязали отвечать на комментарии граждан в соцсетях в течение первых девяти часов. Помимо этого глава Крыма призвал публиковать отчёты госслужащих на требования и просьбы граждан в анонимном опросе о качестве предоставления государственных услуг в республике.

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