Москва, , 17:22 — REGNUM Поправки в Конституцию, касающиеся баланса полномочий местного самоуправления, поступили в комитет Госдумы по госстроительству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля, об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Поправками в Конституцию предлагается прописать, что органы местного самоуправления могут наделяться федеральным законом, законом субъекта РФ отдельными государственными полномочиями только при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств.

Поправки позволят более эффективно выстроить систему взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в целях решения общих задач по обеспечению интересов населения на соответствующей территории, уверен Крашенинников.

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Президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию заявил о расширении полномочий и реальных возможностей местного самоуправления.

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