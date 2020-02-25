Каир, , 17:14 — REGNUM Трехдневный траур объявлен в Египте 25 февраля после смерти бывшего президента страны Хосни Мубарака, сообщает Al Youm As Sabi.

Напомним, Мубарак скончался в возрасте 91 года в египетской столице. Он находился в военном госпитале после операции на желудочно-кишечном тракте.

Президентом Египта Мубарак являлся на протяжении 30 лет — с 1981 по 2011 гг. Был отстранён от власти в ходе Арабской весны в ходе госпереворота, организованного, как сообщали материалы WikiLеаks, из Вашингтона.

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