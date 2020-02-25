Москва, , 17:13 — REGNUM Поправки в Конституцию, касающиеся полномочий местного самоуправления, поступили в комитет Госдумы по госстроительству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля, об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Часть 2 статьи 132 Конституции предлагается изложить в новой редакции, указав, что органы местного самоуправления решают установленные федеральным законом вопросы местного значения, в том числе самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят в действие местные налоги и сборы.

Отдельно предлагается прописать, что органы местного самоуправления в пределах предусмотренной федеральным законом компетенции обеспечивают доступность медицинской помощи.

Положение об обеспечении доступности медицинской помощи было выдвинуто президентом Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, и поддержано членами рабочей группы, отметил Крашенинников.

Отметим, что комитет Госдумы по госстроительству аккумулирует поступающие поправки. Очередное заседание запланировано на 27 февраля.

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