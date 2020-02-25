Москва, , 17:08 — REGNUM Пакет поправок в Конституцию, касающихся местного самоуправления, поступил в комитет Госдумы по госстроительству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля, об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Поправками предлагается уточнить часть 1 статьи 131 Конституции, указав, что местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом. Территории муниципальных образований определяются с учетом исторических и иных местных традиций.

Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно в соответствии с общими принципами организации местного самоуправления в Российской Федерации, установленными федеральным законом.

Кроме того, предлагается дополнить статью 131 новой частью, в которой указывается, что органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральным законом. Эти положения уже содержатся в федеральных законах, и поправками предлагается поднять их на конституционный уровень, пояснил Крашенинников.

Также статью 131 Конституции предлагается дополнить новой частью 4, в которой указано, что особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров (столиц) субъектов РФ и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом.