Киев, , 17:06 — REGNUM Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

Поводом для уголовного преследования Еремеевой стало её сообщение о съёмках телеканалом семи сериалов для весеннего сезона на русском языке, так как зрители плохо смотрят фильмы на украинском языке. В ответ партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обратилась с заявлением в полицию, требуя завести уголовное дело против Еремеевой.

«Уголовное производство против продюсера «1+1», для которой украинский язык оказался неполноценным, открыли. Следим по результатам расследования», — написал Арьев в Facebook.

По его информации, уголовное дело заведено по статье 161 «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности». Еремеевой грозит до пяти лет ограничения свободы с лишением права занимать ряд должностей.

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