Симферополь, 25 февраля 2020, 17:03 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал публиковать ежемесячные отчёты госслужащих на требования и просьбы граждан в анонимном опросе о качестве предоставления государственных услуг в республике. Об этом он написал 25 февраля на своей странице в Facebook.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудников органов исполнительной власти Крыма обязали отвечать на комментарии граждан в социальных сетях в течение первых девяти часов.
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