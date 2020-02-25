Симферополь, , 17:03 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал публиковать ежемесячные отчёты госслужащих на требования и просьбы граждан в анонимном опросе о качестве предоставления государственных услуг в республике. Об этом он написал 25 февраля на своей странице в Facebook.

«За прошедший месяц в опросе приняло участие более 2700 граждан. При этом по просьбе граждан добавлена возможность прикреплять текстовые документы и фотографии. Напоминаю, что опрос проводится анонимно, не требуя для заполнения никаких контактных данных… Также считаю, что помимо всех вышеперечисленных мер, на портале правительства Республики Крым следует публиковать ежемесячные отчёты о принятых мерах по системным вопросам. Правительство Крыма будет и далее заниматься поддержкой и развитием проекта, внедряя лучшие системы и реагируя на общественное мнение», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудников органов исполнительной власти Крыма обязали отвечать на комментарии граждан в социальных сетях в течение первых девяти часов.

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