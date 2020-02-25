Нью-Дели, , 17:01 — REGNUM Решение, как ответить на действия китайских властей по высылке журналистов The Wall Street Journal, будет принято «довольно скоро», сообщил 25 февраля журналистам американский президент Дональд Трамп.

Американский лидер заявил, что ситуация с высылкой из Китая журналистов США требует «всестороннего рассмотрения».

Трамп «Я не считаю, что к ним отнеслись беспристрастно».

Напомним, аккредитация трёх сотрудников The Wall Street Journal в Пекине была прекращена 19 февраля 2020 г. Поводом послужила статья в этой газете под названием «Китай — настоящий больной Азии».

В Китае восприняли эту публикацию как расистскую. В Китае персонами нон грата были объявлены замглавы пекинского бюро The Wall Street Journal Джош Чин, корреспондент газеты Чао Дэн и корреспондент Филипп Вэнь.