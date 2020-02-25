Екатеринбург, , 17:01 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что конфликт с отставкой глав комиссий в гордуме нужно урегулировать через фракцию «Единой России». Об этом сообщает ИА REGNUM.

После заседания думы мэр напомнил, что с недавних пор он стал членом партии, и предложил своё решение ситуации.

«Cначала все эти вещи должны решаться на уровне партийной фракции», — сказал Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер думы Игорь Володин отложил рассмотрение вопроса об отставке депутата Алексея Вихарева с руководства комиссии по местному самоуправлению. По словам председателя, об этом его попросили «дамы-депутаты».

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