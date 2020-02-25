Ростов-на-Дону, , 16:50 — REGNUM Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы утвердили Яну Пилявскую в должности начальника управления культуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципального парламента.

Уроженка Дагестана в 2006 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. Трудовую деятельность начинала в должности художественного руководителя дома культуры Багаевского района. 23 января 2020 года была назначена на должность заместителя начальника городского управления культуры.

ИА REGNUM напоминает, что в первые дни января 2020 года пост руководителя управления культуры Ростова-на-Дону покинул Александр Доманов. В этой должности он проработал с июня 2018 года.

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