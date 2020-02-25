Ярославль, , 16:49 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский сравнил своих коллег по муниципалитету из оппозиционных партий с «девушками с пониженной социальной ответственностью». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Петровский Муниципалитет Ярославля

Петровский написал об этом на своей странице в Facebook в связи со стратегической сессией «Конкурентоспособность города Ярославля». Депутату не понравилось, что на мероприятие не пришел никто из оппозиционных фракций.

«Не до работы им. Ибо митинговать не работать. В принципе и не удивлён — ибо для того чтоб работать депутатом нужен и мозг — а не только горло. Это как есть девушки с пониженной социальной ответственностью которые «насосали на машину» так и эти «депутаты с пониженной социальной ответственностью» накричали на мандат. Что их объединяет кроме пониженной социальной ответственности так это инструмент по добыче денег из общества — рот», — написал Дмитрий Петровский (авторская орфография сохранена).

Фразеологизм «девушки с пониженной социальной ответственностью» для обозначения продажных женщин в современную русскую речь ввел Владимир Путин, комментируя возможную встречу Дональда Трампа в Москве с проститутками. Коллеги депутата из оппозиционных фракций пообещали, что не оставят оскорбление без внимания. При этом они не исключают, что нападки могут исходить не от самого Петровского.

«Будем думать, как поступать с этим товарищем. Человек, уйдя из фракции «Единая Россия», стал своеобразным громоотводом для нее. Постоянно нападает на лидера фракции КПРФ Евгению Овод. При этом, как мне известно, «Единая Россия» включила поправки Петровского в бюджет от имени фракции, а всем остальным депутатам отказала», — сказало председатель фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин.

Председатель муниципалитета Артур Ефремов заявил о недопустимости подобных высказываний.

«Ассоциации, которые употребил Дмитрий Александрович, недопустимы. Есть определенная внутренняя граница с точки зрения уважения к коллегам. Каждый депутат выбран населением, и мы должны уважать этот выбор вне зависимости от политических взглядов», — сказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Ефремов также пообещал отреагировать на слова депутата. Дмитрий Петровский был избран от партии «Единая Россия», но после был исключен из фракции. Официальным поводом стало резкое общение народного избранника в социальных сетях.

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