Брюссель, 25 февраля 2020, 16:47 — REGNUM Переговоры о том, какие у ЕС и Великобритании будут отношения после окончания так называемого переходного периода, начнутся 2 марта, написала 25 февраля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
Она отметила, что Брюссель настроен на сохранение «тесных отношений» с Лондоном.
Напомним, после Brexit (31 января 2020 г.) наступил переходный период, который продлится до конца этого года. За это время ЕС и Соединённое Королевство должны договориться о характере их отношений — прежде всего, торговых.
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