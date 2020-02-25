Брюссель, , 16:47 — REGNUM Переговоры о том, какие у ЕС и Великобритании будут отношения после окончания так называемого переходного периода, начнутся 2 марта, написала 25 февраля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Фон дер Ляйен «Переговоры с Великобританией начнутся 2 марта».

Она отметила, что Брюссель настроен на сохранение «тесных отношений» с Лондоном.

Напомним, после Brexit (31 января 2020 г.) наступил переходный период, который продлится до конца этого года. За это время ЕС и Соединённое Королевство должны договориться о характере их отношений — прежде всего, торговых.

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