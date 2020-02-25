Симферополь, 25 февраля 2020, 16:49 — REGNUM Сотрудников органов исполнительной власти Крыма обязали отвечать на комментарии граждан в социальных сетях в течение первых девяти часов. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 февраля в правительстве РК.
По словам специалистов, если гражданам даётся промежуточный ответ, то у органов власти есть семь дней на подготовку полноценного ответа. О своей работе с пользователями соцсетей ответственные должны еженедельно составлять отчеты. Соответствующий указ уже подписан главой республики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Симферополя попросила муниципальных служащих более активно и корректно реагировать на вопросы и жалобы горожан в социальных сетях.
Об этом: Чиновников Симферополя просят активнее и корректнее работать в соцсетях