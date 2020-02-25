Киев, , 17:09 — REGNUM Граждане Украины первым хотят вынести на всеукраинский референдум вопрос о возвращении процедуры смертной казни. Об этом журналистам сегодня, 25 февраля, сообщил первый заместитель главы Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стефанчук сообщил, что работа над первым законопроектом из блока т.н. «законов о народовластии» почти завершена, и это как раз законопроект о всеукраинском референдуме. В рамках этой работы специалисты изучили аналитику — какой вопрос номер один граждане бы вынесли на всеукраинский референдум. Один из руководителей Рады дал понять, что власти недовольны таким выбором людей.

«Вы будете удивлены — это не продажи земли, а возвращение смертной казни. Вот скажите, пожалуйста, можно ли для европейской страны сегодня вернуть на референдуме смертную казнь? Поэтому мы должны поставить предохранители, мы должны просчитать все вещи», — заявил Стефанчук.

ИА REGNUM напоминает, что 17 февраля Стефанчук уже заявлял, что в Верховной раде вышли на финальную версию законопроекта о всеукраинском референдуме. Тогда он добавил, что ряд фракций, которые начали проявлять инициативу в этом вопросе, тоже будут задействованы в работе над окончательным вариантом текста документа.

Смертную казнь на Украине фактически отменили в 1997 году, при президентстве Леонида Кучмы. Некоторое время продолжались дискуссии по этому вопросу, но в конце 1999 года Конституционный суд признал, что смертная казнь противоречит Конституции, чем окончательно решил вопрос. Любопытно, что мораторий на исполнение смертных приговоров на Украине впервые начал действовать в 1995 г., однако потом выяснилось, что соответствующее решение было принято с ошибками, поэтому в течение некоторого времени смертные приговоры исполняли.