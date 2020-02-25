Нью-Дели, , 16:33 — REGNUM Слух о том, что Россия якобы начала вмешательство в очередные президентские выборы в США, вероятно, распространяет глава спецкомитета Конгресса по разведке Адам Шифф, сообщил 25 февраля журналистам американский президент Дональд Трамп.

Трамп «Думаю, что за утечками стоит Адам Шифф».

По мнению американского лидера, слухи о российском вмешательстве распространяются силами, не желающими победы на праймериз Демпартии сенатора Берни Сандерса. Представители этих сил утверждают, что его поддерживает Москва, отметил Трамп.

Что касается самого Трампа, ему о том, что Россия вмешивается в выборы, не докладывали: «Никто ничего подобного мне не говорил».

Напомним, в The Washington Post вышла публикация от 21 февраля, утверждающая, что Сандерсу было объявлено о попытках Москвы оказать ему помощь в выборах. Сандерс, услышав это, предложил российскому руководству «держаться подальше» от выборов в Штатах.

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