Киев, , 16:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский намерен объехать шахтёрские города страны, сообщает 25 февраля «112 Украина».

Такую поездку он намерен предпринять в сопровождении министра развития общин и территорий Дениса Шмигаля.

«Если можно, господин Шмигаль, давайте с вами просто поедем во все эти города. Прекратим эти поездки за границу, прекратим эту нашу большую международную дипломатию, а то мы для всех стран очень классные… а здесь не можем навести порядок в стране. И если кто-то 20 лет этим не занимался, давайте, может, мы начнём заниматься?» — заявил Зеленский по этому поводу.

По его словам, необходимо подготовиться к такой поездке и приехать к жителям этих городов с готовым планом развития.

Как сообщало ИА REGNUM, угольная отрасль Украины испытывает серьёзные проблемы. Регулярно возникают ситуации с невыплатой зарплаты горнякам.

Ранее президент Украины уже потребовал от правительства выплатить долги шахтёрам не позднее ближайших двух месяцев. Наряду с этим, премьер-министр Украины Алексей Гончарук уже заявил о планах закрыть «убыточные государственные шахты».

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