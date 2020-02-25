Новочеркасск, Ростовская область, , 16:30 — REGNUM Заместителем сити-менеджера Новочеркасска (Ростовская область) назначен Константин Хмельницкий. В новой должности он будет курировать социальную сферу в казачьей столице. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации муниципалитета 25 февраля.

«Константин Хмельницкий работает в администрации Новочеркасска с 2005 года. За это время он прошёл путь от ведущего специалиста до заместителя главы администрации города по обеспечению финансовой и бюджетной политики. В 2019 году вошёл в число победителей во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России», — уточнили в администрации.

ИА REGNUM напоминает, что Хмельницкий сменил на этом посту Елену Табаровец, которая уволилась с должности в декабре 2019 года после закрытия инфекционного отделения больницы больницы в Новочеркасске.