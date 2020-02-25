Курган, , 16:28 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил две ключевые задачи правительства России на ближайшие годы — это повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики. Об этом он заявил на совещании в Кургане 25 февраля 2020 года.

Два этих ключевых фактора, по мнению Михаила Мишустина, «позволит получить широкий эффект и по другим направлениям — в образовании, науке, инновациях, социальной сфере, ну, и конечно, в бизнесе».

Напомним, премьер-министр России 25 февраля приехал в Курган с рабочим визитом вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин пообещал жителям Кургана новый детский сад