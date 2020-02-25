Вашингтон, , 16:21 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что ему, в отличие от демократов, скандально известный американский продюсер Харви Вайнштейн никогда не нравился. Соответствующее заявление Трамп сделал сегодня, 25 февраля.

Напомним, что суд присяжных признал Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения — в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Стоит отметить, что по полному списку обвинений Вайнштейну грозило тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Окружной прокурор Манхэттена Сай Вэнс заявил, что теперь Вайнштейну грозит минимум пять лет тюрьмы, максимум — 25.

Трамп заявил, что он Вайнштейна знал не очень хорошо, однако был с ним знаком, так как Вайнштейн, как и сам Трамп, обитал в Нью-Йорке.

«Я никогда не был фанатом Харви Вайнштейна. Он говорил о том, что будет стараться, чтобы одержать надо мной победу на выборах… Он мне не нравился. Я не знаю много о его деле, потому что я нахожусь здесь, постоянно на встречах, у меня не было возможности следить за этим. Но я не любил его. Я знал его немного, не очень хорошо, потому что он был в Нью-Йорке», — сказал президент США.

Также Трамп отметил, что Вайнштейна очень любили в Демократической партии, так как он давал ей деньги, большие деньги.

«Кто любил его, так это демократы. Мишель Обама любила его, Хиллари Клинтон любила его. Он давал огромные деньги демократам. Так что мой вопрос — не попросят ли у демократов вернуть эти деньги обратно?» — отметил Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вайнштейн был одним из самых влиятельных продюсеров в Голливуде. Однако ряд женщин, среди которых довольно известные актрисы — Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд, — обвинили Вайнштейна в том, что он сексуально их домогался, обещая в обмен продвижение в актерской карьере. Тем же, кто Вайнштейну отказывал, он всячески препятствовал в получении ролей в Голливуде.

Сам Вайнштейн своей вины не признает и всячески отрицает выдвинутые против него обвинения.