Киев, , 16:17 — REGNUM В украинском государстве сегодня происходит переворот, заявила на брифинге сегодня, 25 февраля, депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» София Федина, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, в настоящий момент «Путин пытается дискредитировать украинцев».

«Пытается… дискредитировать украинцев, дискредитировать нашу борьбу, уничтожить нашу веру в то, что право и справедливость могут побеждать, десакрализировать, деморализовать, дискредитировать армию и всех защитников», — заявила Федина.

Она уточнила, что речь идет о возможном пересмотре т.н. «дел Майдана» — т. е. расследовании событий, происходивших в Киеве в начале 2014 года. По ее словам, «Евросолидарность» опасается начала репрессий против участников тех событий.

ИА REGNUM напоминает, что государственное бюро расследований Украины расследует дело об угрозах со стороны Федины президенту страны Владимиру Зеленскому, высказанные в ходе одной из онлайн-трансляций. В случае доказательства вины, депутату грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.