Киев, 25 февраля 2020, 16:17 — REGNUM В украинском государстве сегодня происходит переворот, заявила на брифинге сегодня, 25 февраля, депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» София Федина, передает корреспондент ИА REGNUM.
По ее словам, в настоящий момент «Путин пытается дискредитировать украинцев».
«Пытается… дискредитировать украинцев, дискредитировать нашу борьбу, уничтожить нашу веру в то, что право и справедливость могут побеждать, десакрализировать, деморализовать, дискредитировать армию и всех защитников», — заявила Федина.
Она уточнила, что речь идет о возможном пересмотре т.н. «дел Майдана» —
ИА REGNUM напоминает, что государственное бюро расследований Украины расследует дело об угрозах со стороны Федины президенту страны Владимиру Зеленскому, высказанные в ходе одной из онлайн-трансляций. В случае доказательства вины, депутату грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.