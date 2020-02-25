Париж, , 16:15 — REGNUM Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен потребовала, чтобы правительство «приняло более серьезные меры» против коронавируса, осудив «полную несогласованность» Франции в управлении рисками и вновь призвав к пограничному контролю, сообщает Le Figaro.

«Французы не дети, вы должны сказать им правду. Неспособность сказать правду фактически усугубляет чувство опасности для населения», — отметила Марин Ле Пен во время посещения сельскохозяйственной ярмарки.

Глава французской партии выступила за введение пограничного контроля.

«В любом случае нам нужен контроль: граница на самом деле является элементом защиты населения, независимо от ситуации», — отметила Марин Ле Пен.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран подчеркнул, что государство «не закрывает границы, потому что это не имеет смысла».

Как сообщало ИА REGNUM, в Минздраве Франции отметили, что в стране больше нет пациентов, госпитализированных с коронавирусом.

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