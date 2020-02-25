Екатеринбург, , 16:23 — REGNUM Екатеринбургская городская дума смягчила ответственность депутатам за недостоверные сведения в декларациях о доходах. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Решение о принятии нового положения приняли на заседании гордумы.

Теперь при нахождении несоответствия дума сможет реагировть пятью различными способами. При самых незначительных нарушениях парламентарию просто сделают предупреждения, при более серьёзных — запретят занимать должности в получать зарплату в гордуме. Наконец, за существенные проступки у депутата могут отобрать мандат.

Степень существенности ошибок будут определять в свердловском департаменте противодействия коррупции, а избирать меру пресечения — дума.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее положение одобрили на думской комиссии по общественной безопасности. Инициативу предложил спикер думы Игорь Володин.

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