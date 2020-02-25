Вильнюс, , 15:51 — REGNUM Глава литовского парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Дайнюс Гайжаускас отклоняет подозрения своего предшественника на этом посту Витаутаса Бакаса о том, что одна из спецслужб страны незаконно влияла на внутреннюю политическую обстановку и собирала информацию об отдельных политиках, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 февраля. Об этом Гайжаускас публично объявил после закрытого заседания комиссии.

По его словам, переданную Бакасом информацию проверила Служба специальных расследований и генпрокуратура Литвы. Признаков преступления, по его словам, не обнаружено. «Информацию проверили два независимых ведомства», — сказал он.

Ранее Витаутас Бакас созвал закрытое заседание правления Сейма. Тогда он не пояснил, какие именно и к кому конкретно у него претензии. Известно было только, что речь идёт о вмешательстве во внутренние политические процессы и незаконный сбор информации о политиках. Некая информация, которая обеспокоила Бакаса, поступила к нему ещё в 2019 году, когда он возглавлял парламентский комитет по нацбезопасности и обороне.