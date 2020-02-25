* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, , 15:52 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 13 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 25 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Среди задержанных присутствуют десять иностранных граждан, девять из которых —выходцы из Сирии и один их Ирака.

Задержание обвиняемых в причастности к деятельности «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло в городе Стамбул. У арестованных были изъяты документы, а также цифровые источники информации. Фигуранты дела обвиняются в финансировании террористической группировки.

Напомним, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признано в Турции террористической организацией в 2013 году, с тех пор от действия бандитов в стране погибли 315 человек.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Нападение боевиков ИГИЛ* в иракском Киркуке: есть погибшие