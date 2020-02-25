Яунде, , 15:34 — REGNUM Президент Камеруна отверг «неожиданные слова» главы французского государства Эммануэля Макрона, который пообещал «оказать давление» на своего коллегу, сообщает Le Figaro.

«Президент Камеруна несет ответственность за свои действия перед единственным суверенным камерунским народом, а не перед иностранным лидером», — заверил генеральный секретарь Камеруна Фердинанд Нго Нго в своем пресс-релизе.

Ранее Эммануэль Макрон пообещал активисту из Камеруна оказать «максимальное давление» на главу Камеруна, с тем чтобы «положить конец насилию» в стране.

Напомним, с 2017 года в результате конфликта в северо-западном и юго-западном регионах Камеруна, населенных главным образом англоязычным меньшинством, погибло более 3000 человек.