Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп опроверг получение от спецслужб информации о каком-либо «российском вмешательстве» в президентские выборы 2020 года или о «поддержке» демократа Берни Сандерса.

Трамп подчеркнул, что представители спецслужб США никогда не говорили ему ничего о таком «вмешательстве».

Ранее со ссылкой на источники в разведке телеканал CNN сообщил о якобы предпринимаемых Россией попытках добиться переизбрания Трампа. Газета The Washington Post, также ссылаясь на источники, предупредила о «попытках России» помочь участнику праймериз от Демократической партии США Берни Сандерсу.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля стало известно о призывах сенаторов-демократов к введению новых санкций против РФ в связи с якобы продолжающимся «вмешательством в выборы» в США. В Кремле в очередной раз отвергли подобные обвинения.

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