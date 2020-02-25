Екатеринбург, , 15:17 — REGNUM Депутата гордумы Екатеринбурга Александра Колесникова нужно убрать с поста главы думской комиссии по городскому хозяйству из-за его эпатажного поведения. Об этом заявил спикер представительного органа Игорь Володин, сообщает ИА REGNUM.

Как заявил председатель думы, на Колесникова поступило много жалоб, в том числе со стороны женщин. Депутат допускает «откровенно хамское отношение» к коллегам по представительному органу, не гнушается и использовать нецензурую брань, что зафиксировано на видео.

«Довёл до слёз то одну, то другую женщину», — сказал Володин.

Вопрос о снятии Колесникова с поста вновь поднимут на его комиссии, подтвердил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в думской комиссии по городскому хозяйству не удалось сменить председателя. А в комиссии по местному самоуправлению одобрили смену своего руководителя Алексея Вихарева, но решение ещё предстоит утвердить на заседании думы.

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