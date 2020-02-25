Киев, , 15:17 — REGNUM Закарпатская область Украины в настоящий момент не располагает тестами для выявления коронавируса COVID-19.

Об этом на брифинге сегодня, 25 февраля, сообщила журналистам глава департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации Елизавета Биров.

По ее информации, минздрав Украины получил соответствующие тесты — 3 тыс. штук ‑ и сейчас готовится распределять их по областям.

«Уверена, что при распределении тестов в министерстве учтут, что Закарпатье граничит с четырьмя странами», — добавила Биров.

Она также заявила, что власти региона разработали и утвердили мероприятия по предотвращению распространения опасной болезни в случае ее обнаружения, и каждая структура имеет четкий алгоритм действий, что делать в такой ситуации.

ИА REGNUM напоминает, что Закарпатье Украины может стать самым проблемным местом страны из-за того, что в регион сейчас массово возвращаются гастарбайтеры из Италии. Кроме того, сегодня стало известно о госпитализации в инфекционную больницу супружеской пары, которая ранее контактировала с китайцами на территории Венгрии.